In Pirna-Copitz ist am Dienstag eine 88-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, wollte die auf Gehstützen angewiesene Frau am Mittag die Pratzschwitzer Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Transporter erfasst.