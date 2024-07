Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonnabend auf der Staatsstraße 194 bei Grillenburg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 65-jähriger Motorradfahrer war gegen Mittag in Richtung Naundorf unterwegs. Das Fahrzeug sei kurz vor einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und direkt in Brand geraten. Das sagte die Polizeidirektion Dresden MDR SACHSEN.