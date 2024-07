Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Sonnabend auf der Staatsstraße 194 bei Grillenburg (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sucht die Polizei nun nach eigenen Angaben nach Zeugen des Vorfalls. Ein 65-jähriger Motorradfahrer war gegen Mittag in Richtung Naundorf unterwegs gewesen. Das Fahrzeug war kurz vor einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und direkt in Brand geraten.