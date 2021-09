Im Wilsdruffer Stadtteil Grumbach ist am späten Mittwochabend ein Auto mit zwei Pferden zusammengestoßen. Nach Reporterangaben waren die Pferde zuvor durchgegangen und befanden sich in der Dunkelheit freilaufend auf der Tharandter Straße in Höhe des Gerätehauses der Feuerwehr. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Die Tiere verendeten noch an der Unfallstelle. Zur Reinigung war die Straße gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen