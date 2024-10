Ein 67 Jahre alter Mann aus der Nähe von Köln ist am Mittwochnachmittag in der Sächsischen Schweiz verunglückt. Laut Bergwacht war der Mann vom Wanderweg nach Schmilka abgekommen und hatte sich auf den Kletterzustieg zum Gipfel "Elbtalwächter" verirrt. Dort stürzte er aus bisher unbekannter Ursache drei Meter in die Tiefe. Der Mann konnte sich den Angaben zufolge auf ein schmales Felsband retten und einen Notruf absetzen.