In Liebstadt bei Pirna ist am Freitag ein Pkw in einen Müllwagen gefahren. Dabei wurden ein Polizist und zwei Müllmänner leicht verletzt. Das teilte die Bundespolizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Das Fahrzeug habe sich bei einer Kontrolle als Schleuserfahrzeug herausgestellt, hieß es.