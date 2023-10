S36 gesperrt Verletzte Kinder nach schwerem Unfall bei Freital

Insgesamt drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, an allen entstand Totalschaden. Zwei Autos und ein Kleinbus stießen aus bisher ungeklärten Gründen zusammen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist der Kleinbus auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen. Ein Kind, das im Kleinbus saß, sei bei dem Zusammenstoß eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe es den Angaben zufolge befreien können. Die Fahrerin eines Kleinwagens sei ebenfalls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden.