Zu einem Notfall am Lilienstein in der Sächsischen Schweiz sind Retter der Bergwacht aus Pirna und Bad Schandau am Donnerstag gerufen worden. Wie ein Sprecher der Bergwacht Sächsische Schweiz MDR SACHSEN sagte, war am Mittag ein Wanderer nahe dem Berggasthof "Felsbaude" gestürzt. Der Mann war bewusstlos aufgefunden worden.