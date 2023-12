Am Donnerstagabend ist bei einem Unfall in Freital ein Autofahrer gestorben. Der 51-Jährige war mit seinem Pkw auf der Tharandter Straße in Höhe des Backofenfelsens frontal gegen einen Lichtmast geprallt, bestätigte die Polizei am Freitagmorgen. Das Fahrzeug fing Feuer.