Unfall Wanderer stürzt bei Fotomotivsuche nahe Bad Schandau ab

In der Sächsischen Schweiz ist am Sonntag ein Wanderer verunglückt. Er war bei der Suche nach einem spektakulären Fotomotiv in eine Felsspalte gerutscht. Die Bergwacht eilte ihm zu Hilfe. Ein Hubschrauber brachte den Verunglückten ins Krankenhaus.