Im Felsenlabyrinth Langenhennersdorf ist am Sonnabend ein 46 Jahre alter Mann verunglückt. Wie die Rettungsleitstelle Dresden am Sonntag mitteilte, war der Mann mit seiner Familie wandern, als er auf einmal rund zweieinhalb Meter abrutschte. Dabei verletzte er sich am rechten Fuß. Er musste mit dem aus Bautzen angeforderten Rettungshubschrauber "Christoph 62" gerettet werden. Per Bergesack flog ihn der Hubschrauber auf eine Wiese. Von dort ging es ins Krankenhaus nach Pirna.

In der schwierigen Umgebung des Felsenlabyrinths in Langenhennersdorf bereiteten die Rettungskräfte den Abtransport des abgerutschten Mannes mit dem Hubschrauber vor. Bildrechte: Marko Förster

Frau knickt beim Abstieg von Schwedenlöchern um

Fast zeitgleich verunfallte eine 54 Jahre alten Frau beim Abstieg aus den Schwedenlöchern bei Rathen. Laut Rettungsleitstelle knickte sie um und verletzte sich am rechten Knöchel. Ein Rettungshubschrauber war in diesem Fall jedoch nicht notwendig. Stattdessen wurde sie zunächst von Passanten und anschließend per Korbtrage von der Bergwacht getragen, bevor sie per Rettungswagen in die Klinik kam.

Weitere Einsatz in Trekking-Hütte am Abend