Nach 75 Jahren Deutschland produziert kein Uran mehr - letzter Transport aus Königstein

In Deutschland wird kein Uran mehr produziert. Am Dienstag fand der letzte Transport von Uran aus Königstein in der Sächsischen Schweiz statt. Das hat das Unternehmen für Bergbausanierung, Wismut GmbH, mitgeteilt. Damit sei ein wichtiger Teil deutscher Geschichte in Sachsen zu Ende gegangen, hieß es. Begonnen hatte der Uranabbau vor 75 Jahren während des Kalten Krieges - unter anderem südöstlich von Dresden in Königstein. Mit dem Ende des Uranabbaus in Sachsen scheidet Deutschland nun aus der Liste uranproduzierender Staaten aus.