Tourismuskonzept Sächsische Schweiz will künftig auch als Winterziel punkten

An Wochenenden mit schönem Wetter gibt es manchmal keinen Stehplatz mehr in den S-Bahnen von Dresden in die Sächsische Schweiz. Dennoch wollen die Touristiker mit ihrer Region nicht nur schlichtes Massenziel sein, sondern mit Qualität punkten. Auch die Wintersaison soll besser vermarktet werden - alles in enger Abstimmung mit den Einwohnern.