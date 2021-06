Das Amtsgericht Pirna hat einen 53-jährigen Mann nach dem Diebstahl eines mobilen Blitzers zu einer Geldstrafe von 6.400 Euro verurteilt. Außerdem erhielt der Mann zwei Monate Fahrverbot und muss die Kosten des Verfahrens tragen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im November vergangenen Jahres in einer 30er-Zone in Struppen die Blitzeinheit des Messgerätes abgebaut und in seinen Kofferraum gepackt hatte.