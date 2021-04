Die A17 in Richtung Dresden ist am Mittwochnachmittag komplett gesperrt worden. Gegen 14.30 Uhr geriet ein Lkw-Anhänger eines Sattelzugs in Brand. Erste Löschversuche des Fahrers schlugen fehl, sodass die Feuerwehren aus Pirna, Dohna und Umgebung gerufen wurden. Die Einsatzkräfte löschten schließlich den Anhänger. Verletzt wurde niemand.

Bildrechte: Marko Förster