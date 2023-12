Dollinger-Knuth erhält breite Unterstützung. Die OB-Kandidaten der ersten Wahlrunde in Pirna, Ralf Wätzig (SPD) und André Liebscher (parteilos), sagten ihr ihre Unterstützung zu und verzichteten auf eine erneute Kandidatur. Zuletzt riefen auch die Grünen und der Stadtverband der Linken zur Wahl der CDU-Kandidatin auf.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende im Pirnaer Stadtrat, Kathrin Dollinger-Knuth, war bei der OB-Wahl in Pirna am vergangenen Sonnag auf 20 Prozent der Stimmen gekommen. Am besten hatte mit 33 Prozent Tim Lochner abgeschnitten, der von der AfD aufgestellt worden war. Zweitplazierter war Ralf Thiele von den Freien Wählern mit gut 23 Prozent.