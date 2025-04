Da der Boden sehr steinig und mit Wurzeln durchzogen ist, bringen Forstarbeiter die restlichen Bäume in die Erde und kümmern sich zudem um deren Schutz. "Wir wollen dort einen mehrstufigen Mischwald mit verschiedenen Baumarten entwickeln", sagt Astrid Sturm vom Verein Sächsischer Heimatschutz.



"Wir brauchen naturnahen Wald im Osterzgebirge", so Vereinsvorsitzender Thomas Westphalen. Um die wertvollen Bergwiesen zu erhalten, sei angesichts drastischer Kürzungen öffentlicher Ausgaben bürgerschaftliches Engagement nötig. So nahmen auch die Greenkeeper zweier Golfanlagen, Azubis eines Dresdner Restaurants sowie die Jägerschaft Oelsen den Spaten in die Hand.