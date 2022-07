In der Nacht zum Montag ist in der Sächsischen Schweiz nahe der Basteibrücke ein Feuer ausgebrochen. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Dresden sagte, es brenne in unwegsamem Gelände. Sämtliche Feuerwehren der Gegend seien im Einsatz. Rund 100 Einsatzkräfte seien derzeit vor Ort und versuchten, das Feuer in den Griff zu bekommen. Die gesamte Einsatzstelle sei noch abgesperrt. Nach Reporterangaben werden die Löscharbeiten den ganzen Tag über andauern.



Nach Angaben eines Polizeisprechers seien zwei Menschen bei dem Einsatz verletzt worden. Aktuell ist der Elberadweg unterhalb der Bastei gesperrt. Zur Größe der betroffenen Fläche und zur Brandursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Zwei Brandursachenermittler sollen ihre Arbeit aufnehmen, sobald der Brand unter Kontrolle ist, sagte der Sprecher weiter.