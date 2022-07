Feuer Waldbrand an der Bastei in Sächsischer Schweiz gelöscht

Unterhalb der Bastei in der Sächsischen Schweiz war in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Die Ursache des Waldbrandes steht noch nicht fest. Etwa 115 Einsatzkräfte aus 13 umliegenden Ortsfeuerwehren waren bis zu 19 Stunden im Einsatz. Schon am Wochenende wurde von Behörden nach illegalen Feuerstellen in der Sächsischen Schweiz gefahndet. Dabei wurden Männer ertappt, sie bekommen nun ein Bußgeld aufgebrummt.