Nach dem Brand unterhalb der berühmten Bastei in der Sächsischen Schweiz sucht die Polizei nach Zeugen. Konkret sucht die Polizei eine Gruppe von jungen Männern, die wenige Stunden vor Ausbruch des Feuers an der Bastei Shisha geraucht haben sollen. "Uns liegt ein entsprechendes Foto der Gruppe von Sonntag späten Nachmittag vor. Wir wollen von den Männern wissen, ob sie etwas beobachtete haben und wie lange sie dort waren", erläuterte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Mittwoch.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sind bereits mehrere Hinweise eingegangen. "Diese müssen nun ausgewertet werden, eine heiße Spur ist aber noch nicht dabei", sagte der Sprecher. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt.

Waldbrand am Dienstag gelöscht

Der Waldbrand nahe der Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz war am Dienstag gelöscht worden. Das Feuer war in der Nacht zum Montag ausgebrochen und hatte sich auf einer Fläche von etwa 2500 Quadratmetern ausgebreitet.