Der Brand in der Nationalparkregion des Elbsandsteingebirges hatte sich im vergangenen Sommer auf einer Fläche von 150 Hektar ausgebreitet und wochenlang die Feuerwehren in Atem gehalten. Die Kosten des Einsatzes, an dem bis zu 850 Personen und bis zu 13 Löschhubschrauber und schweres Gerät beteiligt waren, werden auf zehn bis elf Millionen Euro geschätzt. Zeitgleich brannten auch große Waldflächen in der angrenzenden Böhmischen Schweiz.