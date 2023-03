Es gebe nicht "die eine Maßnahme", die alle Probleme löst. Das Waldbrandrisiko lasse sich nur in Kombination verschiedener Maßnahmen verringern, sagt Professor Hermann Schröder. Er leitet eine sächsische Kommission , welche die Waldbrände vom Sommer 2022 ausgewertet hat. In ihrem Abschlussbericht schlägt sie rund 100 Maßnahmen aus den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz, Naturschutz und Forstwirtschaft vor.

Neben dem Gohrischheide-Brand untersuchte die Kommission auch die Brände in Arzberg im Landkreis Nordsachsen und in der Sächsischen Schweiz. Neben dem Vorsitzenden Hermann Schröder, der unter anderem als Landesbranddirektor höchster Feuerwehrmann in Baden-Württemberg war, arbeiteten fünf weitere Mitglieder aus verschiedenen Bereichen, von Naturschutz bis Kommunalpolitik, in der Kommission mit.