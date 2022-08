Die Lage beim Waldbrand in der Hinteren Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien hat sich entspannt. Inzwischen gibt es zunehmend weniger Glutnester, die bekämpft werden müssen, wie das Landratsamt mitteilte.

Schwerpunkte der Brandbekämpfung sind laut Landratsamt in Pirna der Grenzsteig und der Bereich Partschenhörner. Dort werde mit viel Personal und mit Unterstützung aus der Luft die Glut im Boden bekämpft. Am Donnerstag seien etwa 750 Leute im Einsatz, die von zehn Hubschraubern unterstützt würden.

Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) will nun gezielt Touristen wieder in die Region zu locken. Von den mehr als 93 Quadratkilometern, die das Wander- und Klettergebiet des Nationalparks Sächsische Schweiz umfassen, seien von den Bränden lediglich 1,5 Quadratkilometer zwischen Schmilka und Hrensko in Tschechien betroffen, so die TMGS.