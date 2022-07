Ein Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ist am Montagabend weiterhin nicht unter Kontrolle. "Nachmittags gab es frischen Wind. Auch zum Teil schon gelöschte Stellen sind wieder entfacht worden", sagte der Sprecher des Nationalparks Böhmische Schweiz, Tomáš Salov MDR SACHSEN. Rund 30 Feuerwehrtrupps aus den Bezirken Usti nad Labem und Liberec kämpften gegen die Flammen. Zwei Löschhubschrauber und ein Löschflugzeug seien im Einsatz. Aber: "Es ist nicht hinreichend. Die Einsatzkräfte stoßen an Limits. Wo es möglich ist, wird versucht, das Feuer zu beruhigen."

Tomáš Salov, Sprecher des Nationalparks Böhmische Schweiz, sagte, dass alle Menschen aus der Brandregion in Sicherheit gebracht wurden. Bildrechte: Daniel Förster

Das Feuer habe sich Richtung Norden zur sächsischen Grenze ausgebreitet. "Inzwischen brennt es auch schon in der Sächsischen Schweiz und zugleich schreitet das Feuer in Richtung Osten weiter Richtung Prebischtor vor." Und: "In südlicher Richtung brennt die obere Kante der Edmundsklamm." Für die Einsatzkräfte stelle sich die Frage, "ob man den Brand unter Kontrolle bringen kann".

Priorität haben Orte und Gebäude

Salov sagte, dass das Gelände teils sehr steil und trocken sei und Bäume, die vom Borkenkäfer befallen waren, lichterloh brennen und unkontrolliert umstürzen, was gefährlich für die Feuerwehrleute sei. Das Hauptproblem sei jedoch der lange Weg des Wasser an die Brandorte. "Das Gelände ist sehr unwegsam, dazu die Dürre, Hitze und der auffrischende Wind, der die Richtung des Feuers vorgibt." Priorität habe nun, Gebäude am Prebischtor und den Ort Hřensko (Herrnskretschen) zu retten. Plätze, Wanderwege und Gebäude in der Brandregion seien evakuiert worden, sagte Salov.

Der Waldbrand war am Sonntagmorgen auf tschechischer Seite des Nationalparks bei Hřensko in der Nähe des Prebischtors ausgebrochen. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilte, wurden die Löscharbeiten durch das schwer zugängliche Gebiet behindert. Das Feuer erstrecke sich auf einer Fläche von rund drei Hektar. Die Löscharbeiten mussten am Sonntag bei Einbruch der Dunkelheit wegen des gefährlichen Geländes unterbrochen werden. In der Nacht hatten sich die Flammen weiter ausgedehnt.

In dem schwer zugänglichen Gelände sind die Löscharbeiten aufwendig, auch Hubschrauber sind im Einsatz. Bildrechte: Marko Förster

Der Waldbrand verursachte eine hohe Feinstaubbelastung, die auch in Sachsen messbar war. Nach Angaben des Landesumweltamtes lag sie im Süden Dresdens am Montagmorgen bei rund 3,6 Mikrogramm Ruß je Kubikmeter Luft, drei Mal so viel wie üblich. Der Wind hatte in der Nacht Rußpartikel durch das Elbtal bis nach Dresden geweht.