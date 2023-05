In der Nähe der deutschen Grenze ist am Donnerstag ein Waldbrand in der Böhmischen Schweiz ausgebrochen. Wie die Rettungsleitstelle in Dresden bestätigte, kam die Meldung 14:19 Uhr herein. Das Feuer sei im Bereich des Prebischtors auf einer Fläche von zwölf mal 100 Metern ausgebrochen, hieß es. Kurze Zeit später ist den Angaben zufolge ein Hilfeersuchen der tschechischen Behörden für fünf Tanklöschfahrzeuge eingetroffen. "Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat diese Fahrzeuge zur Verfügung gestellt", teilte ein Sprecher der Leitstelle mit.