In der Nähe der deutschen Grenze ist am Donnerstag ein Waldbrand in der Böhmischen Schweiz ausgebrochen. Neun Löscheinheiten brachten die Flammen nach mehreren Stunden unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Usti nad Labem mitteilte. Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem Feuer einen Verdächtigen fest. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Gefährdung der Allgemeinheit ermittelt, hieß es.