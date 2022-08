Die Löscharbeiten des Waldbrandes in der Hinteren Sächsischen Schweiz dauern auch am Mittwoch an. Doch laut Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat es seit Wochenbeginn zumindest etwas Entspannung gegeben, da die Löscharbeiten Wirkung zeigten. Hilfe vom Wetter gab es dagegen eher nicht: Der Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Ostergebirge, Michael Geisler, sagte MDR SACHSEN, die meisten Gewitter vom Montag seien westlich am Brandgebiet vorbeigezogen. Hauptniederschläge in der Region gab es in der Linie von Hohenstein bis Neustadt.