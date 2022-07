Tschechische Umweltministerin vor Ort bei Krisensitzung

Salov sagte, dass das Gelände teils sehr steil und trocken sei und Bäume, die vom Borkenkäfer befallen waren, lichterloh brennen und unkontrolliert umstürzen, was gefährlich für die Feuerwehrleute sei. Das Hauptproblem sei jedoch der lange Weg des Wassers an die Brandorte. "Das Gelände ist sehr unwegsam, dazu die Dürre, Hitze und der auffrischende Wind, der die Richtung des Feuers vorgibt." Priorität habe nun, Gebäude am Prebischtor und den Ort Hřensko (Herrnskretschen) zu retten. Plätze, Wanderwege und Gebäude in der Brandregion seien evakuiert worden, sagte Salov.

Der Waldbrand war am Sonntagmorgen auf tschechischer Seite des Nationalparks bei Hřensko in der Nähe des Prebischtors ausgebrochen. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilte, wurden die Löscharbeiten durch das schwer zugängliche Gebiet behindert. Das Feuer erstreckte sich am Sonntag auf einer Fläche von rund drei Hektar und breitete sich weiter auf sieben Hektar aus. Die tschechische Umweltministerin Anna Hubackova machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Die 64-Jährige nahm am Montag in der Grenzstadt Hrensko an einer Krisensitzung teil. Die Lage sei kritisch, schrieb die Politikerin anschließend bei Twitter.

In dem schwer zugänglichen Gelände sind die Löscharbeiten aufwendig, auch Hubschrauber sind im Einsatz. Bildrechte: Marko Förster

Der Waldbrand verursacht in der Region eine hohe Feinstaubbelastung, die auch in Sachsen messbar war. So lag sie nach Angaben des Landesumweltamtes im Süden Dresdens am Montagmorgen bei rund 3,6 Mikrogramm Ruß je Kubikmeter Luft. Das war drei Mal so viel wie üblich. Der Wind hatte in der Nacht Rußpartikel durch das Elbtal bis in die Landeshauptstadt geweht.

Auch der beißende Qualm war bis nach Dresden und Meißen zu riechen. Weil sich der Wind gedreht hatte, zog der Rauch am Montag durchs Elbtal und Nebentäler. Am Morgen informierten die Regionalleitstelle Dresden und örtliche Feuerwehren: "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung." Nachdem der Wind mittags seine Richtung änderte, breitete sich der deutliche Brandgeruch am Montagnachmittag auch im Landkreis Bautzen aus.