Für den neuen Aussichtssteg an der berühmten Bastei in der Sächsischen Schweiz ist der Spezialbeton geliefert und verarbeitet worden. Die Bauarbeiter hatten es mit 40 Kubikmetern Spezialbeton über dem zur Elbe abfallenden Felsriff zu tun. Der Beton ist mittlerweile ausgehärtet. Das Gießen der Beton-Plattform verlief wie geplant, sagten Bauleute und Planer am Freitag bei einem Ortstermin an der Baustelle. Derzeit würden die Baugerüste abgebaut.