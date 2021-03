Von der Märzenbecherwiese im Polenztal wurde die verletzte Wanderin in eine Klinik geflogen.

Bildrechte: Marko Förster

Die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz ist am Donnerstag zu einer verunglückten Wanderin ins Polenztal gerufen worden. Auf dem steilen Weg zwischen Bockmühle und Scheibenmühle war die 73-Jährige gestürzt und hatte sich schwer verletzt, wie die Retter einem Reporter berichteten. Nach Erstversorgung durch die Bergwacht und einen Arzt wurde die Seniorin zunächst zur bekannten Märzenbecherwiese gebracht und von dort mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen.