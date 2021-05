Bei Schmilka in der Sächsischen Schweiz ist ein 42-Jähriger bei einem Bergunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Bergwacht-Retter war der Mann am Sonntag am Kletterfelsen Stiegenwächter rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Ersthelfer vor Ort hatten das Unfallopfer bis zum Eintreffen des Rettungsteams versorgt. Aus dem schwer zugänglichen Gelände wurde der Verunglückte den Angaben zufolge zunächst mit einer Seilwinde vom Rettungshubschrauber geborgen und anschließend in ein Dresdner Krankenhaus geflogen.