Bei Stadt Wehlen ist ein junger Mann gut 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben eines Reporters war der 26-Jährige mit Freunden auf dem bekannten Malerweg in der Sächsischen Schweiz unterwegs, als er an einer Aussicht aus unklarer Ursache abrutschte. Erste Hilfe habe ein Medizinstudent geleistet, der zufällig vor Ort war.



Die Bergwacht barg den Verunglückten. Er musste in einer Korbtrage 600 Meter zum Rettungswagen und dabei rund 500 Meter bergab getragen werden. Ein Hubschrauber flog den Verletzten danach in eine Dresdner Klinik.