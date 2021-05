Wegen des Borkenkäferbefalls in den vergangenen Jahren sind im Nationalpark etliche Bäume abgestorben und umgestürzt. In einem Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer hatten Landrat Michael Geisler, sieben Bürgermeister der Region sowie der Tourismusverband und Bergsteigerbund in der vergangenen Woche die Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung beklagt. Dort fehle es an "strategischen Überlegungen", wie die Erholungsfunktion im Nationalpark und der Naturschutz gleichzeitig gewährleistet werden könnten. Da auch in diesem Jahr mit zahlreichen Gästen in der Sächsischen Schweiz zu rechnen sei, müsse nun dringend gehandelt werden.