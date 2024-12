An der Goethe-Oberschule in Pirna findet am Montag kein regulärer Unterricht statt. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage von MDR SACHSEN. Grund ist ein größerer Wasserschaden, der am Sonntag in dem Schulhaus festgestellt wurde. Laut einem Reporter trat Wasser aus einem Boiler aus und hat auch die Toilettenbereiche darunter liegender Etagen geflutet.