Noch ist die Entscheidung aber nicht gefällt. Als Daniel Barth erneut an einem Baum stehenbleibt und sagt: "Ich bin noch unschlüssig", entgegnet ihm ein anwesender Bekannter: "Dann nehme ich ihn eben." Bis Emely Barth ein Machtwort spricht: "Den nehmen wir jetzt", sagt sie und signalisiert ihrem Mann mit einem Blick: "Kannst loslegen." Eine Nordmanntanne ist's geworden, 1,70 Meter groß, schmal gewachsen, dicht und trotzdem mit ausreichend Platz für Weihnachtsschmuck. Daniel Barths Ideenskizze des Weihnachtswohnzimmers wird nun konkret. Den Barths huscht ein vorfreudiges Lächeln übers Gesicht - dann geht es schnurstracks samt Baum auf der Schubkarre in Richtung Gaststube. Die gehört auch zur Plantage und dort gönnen sich die Familienmitglieder ein Heißgetränk nach der langen Baumsuche.

Ulrich Kleinstäuber ist der Inhaber der Plantage und immer noch draußen in seinem grünen Traum-Weihnachtsbaum-Acker unterwegs. 30 Hektar groß ist die Plantage. Die meisten Leute kämen nicht zeitig, um ihren Weihnachtsbaum zu kaufen. "Vor allem mitten in der Woche gibt es noch eine gewisse Zurückhaltung. Am Wochenende ist deutlich mehr los." Mit seiner jahrelangen Erfahrung weiß der Plantageneigentümer genau, was notwendig wäre, damit die Bäume nicht alle auf den letzten Drücker gefällt und geholt werden. "15 Grad minus und Schnee wären ideal. Irgendwie wird dann bei den Leuten ein Schalter umgelegt, dass sie jetzt unbedingt einen Baum kaufen müssen."

Den typischen "Selbstsäger" gibt's nicht, weiß er. "Es kommen Leute aus allen Schichten vorbei. Sie legen Wert darauf, dass der Baum frisch ist und sofort ins Wasser kommt, damit er fünf, sechs Wochen in der Stube hält", sagt Kleinstäuber, zupft sich seine dunkle Jacke zurecht und richtet seine Wollmütze. Er sagt, auf seine Plantage kommen in der Vorweihnachtszeit Leute aus dem Umkreis von 30 Kilometern - von Dresden über Radebeul und Pirna bis hinein in den Bautzener Raum. Besonders beliebt auch in Stolpen: die Nordmanntanne. "Wir haben außerdem noch Blaufichten, Fichten und Kiefern", so der Plantagen-Chef.