Am Wettkampftag selbst muss für einen Sieg alles stimmen. So müsse "ganz banal" die Gießkanne am richtigen Platz stehen und alle Handwerkssachen und Materialien gleich greifbar sein, um keine Zeit zu verlieren, zählt die Floristin auf. Läuft es am Wochenende gut in Berlin, hat die gebürtige Leipzigerin bereits die Europameisterschaft der Floristinnen und Floristen im Blick.