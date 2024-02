Doch auch die niedrigste der vier Alarmstufen hat einige Einschränkungen zur Folge. So hat in der Sächsischen Schweiz die Elbfähre zwischen Schöna und Hřensko ihren Betrieb vorläufig eingestellt. In Stadt Wehlen der Buswendeplatz am Elbufer derzeit nicht mehr befahrbar, wie das zuständige Verkehrsunternehmen mitteilte. Und in Pirna wurden nach Angaben der Stadtverwaltung der Elbe-Parkplatz auf der Altstadtseite und die untere Zufahrt zur hinteren Altstadt gesperrt.



In Meißen erließ die Stadtverwaltung am Mittwoch ein Durchfahrts- und Parkverbot für die elbnahen Parkplätze und rief alle Fahrzeugbesitzer auf, ihre dort noch abgestellten Wagen wegzufahren. Ein gefährdetes Auto habe bereits abgeschleppt werden müssen. In Dresden gibt es derzeit noch keine hochwasserbedingten Einschränkungen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael