Bislang versuchen Wein- und Obstbauern bei Spätfrösten mit Holzfeuern oder speziellen Frostkerzen für ausreichend Wärme zu sorgen, gelegentlich werden auch Ventilatoren oder sogar Helikopter zur Verwirbelung der kalten Luft eingesetzt. Diese konventionellen Verfahren sind teuer und zum Teil bedenklich hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit. In Obstplantagen wird zudem häufig aufwändige Frostberegnung zum Schutz der Knospen eingesetzt.



Die neuen Heizdrähte an den Drahtrahmen mit den darauf gebogenen und angebundenen Reben können jederzeit bei Bedarf aktiviert werden, sie werden über Stromanschluss oder Notstromaggregate in Frostnächten betrieben und bleiben nach einmaliger Installation über Jahre hinweg an den Drahtrahmen in den Rebflächen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert