Dass ein Wohnmobil beim Skippen eines Motorbootes drohte, in der Elbe zu versinken, hat der Firmeninhaber Matthias Schäle aus Pirna am Freitagabend gleich erkannt. Der Unternehmer sagt über den Anblick des Missgeschicks von der Elbbrücke aus: "Ein Boot mit Anhänger am Wohnmobil sollte offensichtlich gerade zu Wasser gelassen werden, wobei das Wohnmobil schon sehr weit in die Elbe gerollt war und für meine Begriffe zu weit drin war", beschreibt der 41-Jährige den Anblick an der Slipstelle am Elbe-Kilometer 34,2.