Unfall Wohnmobil rollt in Pirna in die Elbe

In Pirna-Copitz hat es am Freitagabend einen Zwischenfall am Campingplatz gegeben. Wie die Polizei bestätigte, wollte ein 42 Jahre alter Mann sein Motorboot mit einem Anhänger zu Wasser lassen, den er an einem Wohnmobil befestigt hatte. Dabei sei das Wohnmobil jedoch losgerollt und landete samt Anhänger in der Elbe. Nach Reporterangaben beobachtete der Chef einer Baufirma den Unfall auf der Stadtbrücke.