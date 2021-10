Die Polizei in Görlitz sucht nach dem Fund von Säuglingsknochen Ende September im Arnsdorfer Ortsteil Fischbach Zeugen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, hatten Spaziergänger am 26. September 2021 im Karlswald einen Müllsack mit Skelettteilen eines Säuglings entdeckt.