Der Zoll in Sachsen hat mehr als eine Tonne Feuerwerkskörper in einem Kleintransporter entdeckt. Wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte, wurde die Ladung vergangene Woche bei einer Kontrolle nahe der tschechischen Grenze sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen kauften die beiden 29 und 34 Jahre alten Insassen des Kleintransporters aus den Niederlanden die Pyrotechnik in Tschechien auf Bestellung für niederländische Kunden ein.