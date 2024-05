Die Laudatio hat der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und spätere Bundespräsident Joachim Gauck gehalten. Gauck sagte in seiner Laudatio, kein anderer habe in Russland Zehntausende zu Protesten auf die Straße bringen können. Keinem anderen sei es über viele Jahre gelungen, mit unorthodoxen Methoden die Regierung so herauszufordern. Bereits vorher hatte er Nawalny als eine Ikone "aller anständigen" Russen gewürdigt.

In den Texten des Requiems ginge es um die Freiheit, sagt der Künstler und ergänzt, dass ihm die Aufführung des Werks die Rückkehr in die Heimat unmöglich machen werde. Dafür habe er sich bewusst entschieden. Nawalnys Stiftung werde in Russland als terroristische Organisation eingestuft, so Sergej Newski weiter. "Jede Handlung, die Protestcharakter haben könnte, wird sofort bestraft." Der Komponist verweist aber auch darauf, dass in Russland nicht alle Konformisten seien und das, was geschieht, begrüßen würden. "Das müssen wir verstehen!"