Der russische Regimekritiker Alexej Nawalny wird am 12. Mai posthum mit dem Dresdner Friedenspreis geehrt. Seine Witwe, Julija Nawalnaja, nimmt die Auszeichnung im Schauspielhaus Dresden entgegen. In der offiziellen Begründung zur Preisvergabe heißt es, der "Widerstand des Oppositionspolitikers war und ist ein ermutigendes Beispiel für alle Menschenrechtsverteidiger, die seine Aktivitäten fortsetzen." Mit der Auszeichnung soll Nawalnys Einsatz für Freiheit, Demokratie und Frieden geehrt werden.

In den Texten des Requiems ginge es um die Freiheit, sagt der Künstler und ergänzt, dass ihm die Aufführung des Werks die Rückkehr in die Heimat unmöglich machen werde. Dafür habe er sich bewusst entschieden. Nawalnys Stiftung werde in Russland als terroristische Organisation eingestuft, so Sergej Newski weiter. "Jede Handlung, die Protestcharakter haben könnte, wird sofort bestraft." Der Komponist verweist aber auch darauf, dass in Russland nicht alle Konformisten seien und das, was geschieht, begrüßen würden. "Das müssen wir verstehen!"