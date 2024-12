Friedenspreis Dresden 2025 geht an Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

Den Dresdner Friedenspreis 2025 erhält der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Das gab die Initiativgruppe Friedenspreis Dresden am Montag bekannt. Verliehen wird der Preis am 16. Februar 2025 in der Semperoper Dresden. Er ist mit 10.000 Euro dotiert, gefördert von der Klaus-Tschira-Stiftung. Der aktuelle Präsident des Gerichtshofes Marko Bosnjak, wird den Friedenspreis entgegennehmen.