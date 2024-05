Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hält die Laudatio auf den verstorbenen Alexej Nawalny bei der Verleihung des Dresdner Friedenspreises. Der wird am 12. Mai im Schauspielhaus in Dresden an den russischen Oppositionellen verliehen.

Gauck hatte Nawalny bereits nach dessen Tod als eine Ikone "aller anständigen" Russen gewürdigt, wie die Initiative Friedenspreis Dresden am Freitag mitteilte. Julija Nawalnaja soll die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung stellvertretend von Gauck entgegennehmen. Ihr Mann, Kremlkritiker und prominenter Widersacher von Präsident Wladimir Putin, war am 16. Februar in einem Straflager am Polarkreis in Sibirien unter ungeklärten Umständen gestorben.