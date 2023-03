Wer sich hingegen lieber an der Natur orientieren will, muss sich mit der Phänologie beschäftigen. Dabei geht es um den jeweiligen Entwicklungsstand in der Natur. Wobei sich manche Pflanzen den Experten zufolge nicht an den Temperaturen orientieren sondern an der lichten Tageslänge. Der Vorfrühling beginnt mit den ersten zarten Schneeglöckchen. Sie kämpfen sich auch durch eine Schneedecke und kommen gut mit der noch vorhandenen Kälte zurecht. Strahlen uns später die gelben Blüten der Forsythie entgegen, haben wir bereits den Erstfrühling. Er geht in den Vollfrühling über, wenn wir die Apfelbaumblüten bewundern können.

Die Rekordtemperaturen im DWD-Archiv belegen, dass es auch im Tiefland Kaltluftvorstöße bis zum Frühlingsende geben kann. So wurden zum Beispiel in Dresden am 13. April 1986 minus 6,3 Grad Celsius gemessen und am 11. Mai 1978 minus 3,4 Grad Celsius. Möglich sind aber auch Extremwerte in die andere Richtung: also Hitze. Am 23. April 1968 gab es in der Landeshauptstadt 29,5 Grad Celsius und am 29. Mai 2018 31,7 Grad Celsius. Die Erklärung ist simpel: Auf der Nordhalbkugel ist die Luft über Nordafrika, den Kanaren oder auch der Iberischen Halbinsel schon sehr warm. Gleichzeitig liegt über Skandinavien und Russland noch sehr kalte Luft. Für uns in Sachsen ist dabei entscheidend, welche dieser Luftmassen die Hoch- und Tiefdruckgebiete zu uns lenken.