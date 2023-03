Wie Dynamo-Pressesprecher Marcel Devantier MDR SACHSEN bestätigte, hatten Anhänger aus Aue die WC-Anlage im Gästeblock fast vollständig zerstört. Zuerst hatte die Sächsischen Zeitung berichtet. "Es ist von der Anlage nichts mehr an der Wand. Wir machen jetzt eine Schadensaufnahme, um zu sehen, wie groß das Ausmaß ist", so Devantier.

Am Montag kritisierten Fans im Internet die beleidigenden Banner im K-Block des Dynamo-Stadions. "Kommt mal im 21. Jahrhundert an, ihr Neandertaler. Danke", sagte ein User eines Dynamo-Fan-Portals. Ein anderer schrieb, dass er seine homosexuellen Arbeitskollegen nicht mehr mit ins Stadion nehmen könne. Einige der Spruchbänder hatten sich laut Usern abfällig über Minderheiten geäußert. Auf anderen Bannern standen behindertenfeindliche Beschimpfungen.

Dynamo stehe gemeinsam gegen jede Form der Diskriminierung und prüfe, inwiefern der Verein gegen beteiligte Zuschauer vorgehen könne, sagte Dynamo-Geschäftsführer Jürgen Wehlend am Montagnachmittag in einer veröffentlichten Stellungnahme. "Dynamo ist offen für alle Menschen", betonte er. Wehlends Worten zufolge unterstützt der Verein die Aufklärungsarbeit des Fanprojektes unter anderem in Sachen Homophobie sowie sexualisierter Gewalt in und außerhalb von Fußballstadien ohne Wenn und Aber.