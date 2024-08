Das Drittligaspiel Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus am Freitag um 19 Uhr in Dresden wirft seine Schatten voraus. Wie die Bundespolizei mitteilte, sind die Kapazitäten in den Zügen der Deutschen Bahn sehr begrenzt. Daher rät die Polizei allen Fußballfans eindringlich, "alternative Beförderungsmittel" zu prüfen. Das gilt für die An- und Abreise.