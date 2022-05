Mit Stand Dienstagnachmittag waren laut Polizeidirektion Dresden keine Straßensperren in der Dresdner Innenstadt geplant. "Mit Verkehrseinschränkungen muss gerechnet werden", sagte Thomas Geithner auf Anfrage von MDR SACHSEN. Kurzzeitig könne es beim An- und Abreiseverkehr zu Sperrungen der Lennéstraße und den Zufahrtsstraßen zum Hauptbahnhof kommen." Nach dem Abpfiff gegen 22 Uhr sei das normale Verkehrsaufkommen rund um das Stadion auch nicht mehr sehr hoch. Die Polizei appelliert an Verkehrsteilnehmer im örtlichen Umfeld des Relegationsspiels "langsam zu fahren".

Ein Polizeihubschrauber wird am Dienstagabend das Geschehen rund um das Rudolf-Harbig-Stadion überwachen. Bildrechte: dpa